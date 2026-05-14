Fibrosi cistica in Lombardia vive un paziente italiano su cinque

In Italia, circa 6 mila persone sono colpite dalla fibrosi cistica e in Lombardia si concentra il 20% di queste, ovvero più di 1.200 pazienti. La malattia genetica colpisce prevalentemente i bambini e gli adulti, richiedendo cure specifiche e un monitoraggio continuo. La presenza di un numero così elevato di persone interessate evidenzia l’impatto della condizione sulla regione, dove sono attivi diversi centri specializzati e iniziative dedicate alla gestione e allo studio della patologia.

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Sono circa 6 mila le persone affette da fibrosi cistica in Italia e il 20% vive in Lombardia. Significa che oltre 1.200 pazienti vengono seguiti nei tre principali hub regionali dedicati alla diagnosi e alla cura della malattia: il Policlinico di Milano, gli Spedali Civili di Brescia e l’Ospedale. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Valtecne sostiene la ricerca sulla fibrosi cisticaValtecne - società che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali - sostiene la... Silvia Pozzebon: 48 anni, fibrosi cistica e un sorriso indomitoIl sorriso di Silvia Pozzebon, originaria di Sala d’Istrana e residente tra Preganziol e Dosson di Casier, si è spento il 4 marzo a soli 48 anni,... Temi più discussi: 'Yoga in fibrosi cistica', evento di solidarietà con la Fondazione Salesi; Fibrosi cistica, iniziativa solidale; Fondazione Ospedale Salesi ETS e LIFC Marche ODV, evento benefico a supporto del progetto ‘Yoga in Fibrosi Cistica’; All’Alberghiero di Acqui Le regioni in tavola: vince la Lombardia. Fibrosi cistica, Baffi (FDI): Ricerca, innovazione e rete sanitaria fondamentali per garantire qualità di vita ai pazientiCon il 20% dei pazienti italiani in Lombardia, LIFC investe 5,3 milioni di euro in un decennio per potenziare assistenza, telemedicina e il nuovo Centro per la Tosse cronica ... affaritaliani.it Fibrosi cistica, XI edizione del Bike Tour, dal 4 al 7 ottobre in LombardiaNel piano triennale di FFC Ricerca, oltre ai 18 progetti di ricerca, ci sono anche i 4 progetti strategici Molecole 3.0, sullo studio di nuovi modulatori farmacologici per il recupero della proteina ... milanofinanza.it