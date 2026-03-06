Silvia Pozzebon | 48 anni fibrosi cistica e un sorriso indomito

Silvia Pozzebon, di 48 anni, originaria di Sala d’Istrana e residente tra Preganziol e Dosson di Casier, è morta il 4 marzo a causa della fibrosi cistica. La sua vita è stata segnata da questa malattia, che ha affrontato con un sorriso indomito. La notizia ha fatto il giro della comunità locale, dove era conosciuta e stimata.

Il sorriso di Silvia Pozzebon, originaria di Sala d’Istrana e residente tra Preganziol e Dosson di Casier, si è spento il 4 marzo a soli 48 anni, vittima della fibrosi cistica. La donna, impiegata presso la Cassa Rurale e successivamente al CentroMarca Banca, aveva affrontato la malattia genetica con una forza che ha lasciato il segno nella comunità locale. Nonostante un trapianto bipolmonare eseguito nel gennaio del 2025 avesse offerto una speranza di sollievo ai gravi problemi respiratori, le condizioni sono precipitate improvvisamente nei giorni scorsi. Il cordoglio si estende ora su tre comuni della Marca Trevisana, dove i familiari hanno scelto come epitaffio la frase che meglio riassume lo spirito di Silvia: prendere la vita a morsi e ridere in faccia alla paura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Silvia Pozzebon muore a 48 anni, lottava dalla nascita con la fibrosi cistica. Il fratello: «Ogni respiro era una conquista»ISTRANA - Aveva da poco compiuto 48 anni. E in testa aveva tanti sogni ancora da realizzare. Il sorriso contagioso di Silvia Pozzebon, impiegata di banca che combatteva fin da piccola con ... ilgazzettino.it

Dopo una vita di lotta, Silvia si è arresa alla malattia a 48 anni: chi eraISTRANA (TV) – Una lunga battaglia contro la malattia affrontata con coraggio e sorriso si è conclusa mercoledì 4 marzo, quando Silvia Pozzebon è morta a 48 anni dopo aver combattuto per tutta la vita ... nordest24.it

