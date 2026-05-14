Festival del Tempo Short Film 2026

Dal 27 maggio al 30 giugno 2026, Roma ospiterà la settima edizione del Festival del Tempo, dedicato a cortometraggi di animazione, documentari, film musicali e short art. La manifestazione coinvolgerà diverse location della città e presenterà una selezione di opere provenienti da vari paesi. La rassegna si articolerà in proiezioni, incontri e momenti di confronto tra artisti e pubblico, offrendo un panorama vario di produzioni nel settore cinematografico breve.

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Festival del Tempo - Settima edizione?SHORT ART ANIMATION DOCUMENTARY MUSIC FILM 2026Dal 27 maggio al 30 giugno 2026 RomaArriva a Roma la settima edizione del FESTIVAL DEL TEMPO 2026, che si svolgerà dal 27 maggio al 30 giugno 2026. Ecco la SELEZIONE UFFICIALE DEI FILM IN CONCORSO e il. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to make a short film in 2026 Sullo stesso argomento Bref International Short Film Festival: la seconda edizione si è conclusa tra antifascismo e molteplici filmIn una piccola città in mezzo alle montagne innevate del nord Italia, qualcuno crede ancora nella potenza del cinema come mezzo di comunicazione,... Torna Cortisonici Film Festival. Il cinema va a spasso nel tempoDal 7 al 16 maggio a Varese torna Cortisonici Film Festival, che con la sua 23esima edizione si conferma come uno degli appuntamenti più longevi e... Temi più discussi: Festival del Tempo Short Film 2026; Far East Film Festival 2026, i momenti indimenticabili della 28ma edizione; È tempo di teatro nel Rhodense. Arriva Assicurarsi ai Sedili. Festival diffuso con mille attori; Notizie - pordenonelegge. Sir David Attenborough è un simbolo. Della buona tv e, soprattutto, della buona divulgazione scientifica. Probabilmente avete già sentito la sua voce da qualche parte. Le sue serie, prodotte dalla BBC, sono meravigliose. Proprio perché vanno oltre il semplice x.com La prima edizione del Festival del Tempo, a SermonetaA Sermoneta, in provincia di Latina, il 19 e il 20 settembre sarà inaugurato il Festival del Tempo, con la direzione artistica di Roberta Melasecca, il primo Festival dedicato al Tempo, che fino ... exibart.com Librinfestival / Festival del TempoDal 26 al 28 settembre 2025, negli spazi del Centro Giovanile Via Ricciotti di Monterotondo, Librinfestival e Festival del Tempo presentano l'Edizione Speciale Allenamenti per il Desiderio: tre giorni ... itinerarinellarte.it