Dal 7 al 16 maggio a Varese si svolge la 23esima edizione di Cortisonici Film Festival, un evento dedicato al cinema breve. La manifestazione torna dopo una pausa e si conferma come uno dei festival più duraturi e riconoscibili in Italia nel settore. Durante la rassegna, vengono proiettati numerosi cortometraggi provenienti da diverse parti del mondo, offrendo una panoramica variegata di produzioni indipendenti.

Dal 7 al 16 maggio a Varese torna Cortisonici Film Festival, che con la sua 23esima edizione si conferma come uno degli appuntamenti più longevi e riconoscibili in Italia dedicati al cinema breve. Nato e cresciuto in città, è oggi un festival capace di coniugare connessione con il territorio e apertura internazionale. In oltre due decenni ha costruito una comunità fatta di spettatori, autori, studenti e appassionati, diventando un punto di riferimento per chi cerca nel cinema nuovi sguardi sul presente. Si parte con il concorso internazionale, con le serate di giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 maggio al Cinema Nuovo. Anche nel 2026 propone una selezione di altissimo livello, costruita attraverso un lungo lavoro di visione e confronto tra le migliaia di cortometraggi arrivati alla segreteria del festival.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Torna Cortisonici Film Festival. Il cinema va a spasso nel tempo

Notizie correlate

In un Batter d’Occhio: il senso della vita a spasso nel tempo – la recensione del filmIl film è ambientato in tre storyline distinte vagamente collegate tra loro da una tematica sul senso della vita.

Leggi anche: Cinema, torna a Roma il Moscerine Film Festival per registi under 12

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Torna a Varese Cortisonici Film Festival. Dal 7 al 16 maggio; Varese, riecco il Cortisonici Film Festival; Cinema da tutto il mondo e viaggi nel tempo, a Varese la 23esima edizione di Cortisonici; Varese: Cortisonici, 23 edizioni in viaggio nel tempo.

Film da tutto il mondo per il Cortisonici Film FestivalVARESE – Dal 7 al 16 maggio torna a Varese Cortisonici Film Festival, che con la sua 23ª edizione si conferma come uno degli appuntamenti più longevi e riconoscibili in Italia dedicati al cinema breve ... nuovaedizione.ecodelverbano.it

Il festival torna dal 7 al 16 maggio portando con sé non solo cinema da tutto il mondo, ma anche nuove collaborazioni, percorsi con le scuole e incontri VareseNews #cortisonici2026 #varese #filmfestival - facebook.com facebook