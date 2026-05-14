Festival dei Cammini di Francesco Eventi di cultura spiritualità e cinema

Da lanazione.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La decima edizione del Festival dei Cammini di Francesco, organizzata dalla Fondazione Progetto Valtiberina, si è aperta nel secondo fine settimana di aprile e si concluderà nell’ultimo di maggio. L’evento propone una serie di iniziative legate a cultura, spiritualità e cinema e includerà anche un appuntamento a Sansepolcro. La manifestazione si svolge in diverse località della regione, coinvolgendo pubblico e partecipanti in vari eventi.

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La decima edizione del Festival dei Cammini di Francesco, organizzata dalla Fondazione Progetto Valtiberina e iniziata nel secondo week-end di aprile con epilogo nell’ultimo di maggio, farà presto tappa anche a Sansepolcro. Si partirà giovedì 21 maggio al Cinema Nuova Aurora con la proiezione del celebre film "Fratello Sole, sorella Luna" di Franco Zeffirelli, in doppia versione italiana e inglese sottotitolata, in un omaggio cinematografico alla figura del Santo e al suo messaggio universale. Sabato 23 la giornata si aprirà con la Camminata Anello di Montecasale, un percorso immerso nella natura e nei luoghi simbolo del francescanesimo valtiberino, tra paesaggio, spiritualità e scoperta del territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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