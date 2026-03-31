Ancona celebra gli 800 anni di San Francesco | al via un ricco programma tra cultura spiritualità e cammini

Ancona si prepara a celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco di Assisi con un calendario di eventi dedicati, coinvolgendo diverse realtà locali. La ricorrenza, che ricade nel 2026, ha portato l’organizzazione di iniziative tra cultura, spiritualità e cammini, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e i visitatori in questa commemorazione. La città si appresta a ospitare diverse attività in linea con questa ricorrenza.

Tra le iniziative lo spettacolo al Teatro delle Muse “Francesco”, con la partecipazione di Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi ANCONA- In occasione dell’ottavo centenario dalla morte di San Francesco di Assisi, 1226-2026, sono numerose le iniziative che si stanno organizzando su tutto il territorio nazionale. Ad Ancona, capoluogo della regione più francescana d’Italia, il Comitato per le Celebrazioni per San Francesco 2023-2026 di Ancona sta sviluppando un grande programma che spazia da eventi artistici e culturali a percorsi educativi nelle scuole. Si comincia con l’incontro con padre Enzo Fortunato, aperto a tutta la cittadinanza, che si terrà il prossimo 14 aprile alle 18. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Ancona celebra gli 800 anni di San Francesco: al via un ricco programma tra cultura, spiritualità e cammini Articoli correlati Umbria, al via le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San FrancescoL’Umbria si prepara a celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco con un rito di apertura che segna l’inizio ufficiale dei festeggiamenti. 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, così il programma a SansepolcroNella mattinata di oggi, mercoledì 7 gennaio, nella sala del Consiglio comunale di Sansepolcro si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del... Tutto quello che riguarda su San Francesco Discussioni sull' argomento Per gli 800 anni dalla morte di San Francesco al Cinema Teatro Astra arriva Alessandro Anderloni. San Francesco, Pisa celebra gli 800 anni dalla morteUn pianoforte campeggia sul palco sotto l’immagine di Cimabue che potrebbe raffigurare il patrono d’Italia. C’è un silenzio reverenziale tra il pubblico che prende posto al PalaTodisco di San Giuliano ... huffingtonpost.it Massa celebra San Francesco: un percorso tra fede, cultura e identità condivisaEntra nel vivo con un programma ricco di iniziative Una città e il suo patrono, presentato il 24 marzo scorso in una conferenza stampa, il percorso con cui Massa celebrerà gli 800 anni dalla morte d ... toscanaoggi.it