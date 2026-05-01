Tuttosport – Festa Venezia è Serie A! Tonfo Monza e il Frosinone sorride | promozione a un passo Reggiana in Serie C

Nella giornata 37 della Serie B, il Venezia ha ottenuto un pareggio 2-2 contro lo Spezia, mentre il Monza è stato sconfitto 3-2 a Mantova. Questi risultati hanno portato il Venezia in Serie A, grazie anche alla sconfitta del Monza. La promozione del Frosinone è molto vicina, mentre la Reggiana è stata retrocessa in Serie C. La Serie B si avvia alla conclusione con queste decisioni, mentre la Serie A si prepara a accogliere il Venezia.

2026-05-01 17:40:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Il Venezia torna in Serie A grazie al pareggio 2-2 sul campo dello Spezia e alla contemporaneo sconfitta del Monza 3-2 a Mantova nei match della 37a e penultima giornata della Serie B. A segno per i veneti Yeboah (7?) e Sagrado (70?). Per i liguri in gol Valoti (73?) e Artistico (90?). Dalla perla della laguna a Mestre e dintorni, grande gioia per la terza promozione nella massima serie in cinque anni, addirittura la quarta negli ultimi sei per il tecnico Giovanni Stroppa dopo Crotone, Monza e Cremonese, un anno fa. Il Venezia torna in A un anno dopo la retrocessione per il ko l’ultima giornata in casa contro la Juventus.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – Festa Venezia, è Serie A! Tonfo Monza e il Frosinone sorride: promozione a un passo. Reggiana in Serie C Notizie correlate Venezia e Monza verso la Serie A, il Frosinone frena: ecco tutte le curiosità di Serie B 2025/2026Alla 28esima giornata la Serie B mostra un quadro chiaro delle squadre che dominano le statistiche delle scommesse online, almeno per quanto riguarda... Leggi anche: Venezia, Monza, Frosinone e Palermo: dietro la grande corsa verso la Serie A Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Venezia vince ma rimanda la festa promozione: tris del Frosinone, il Palermo non va oltre il pari; 15^ Longato Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K, un sold out che sa di festa per oltre 6.500 runners.; Gazzetta dello Sport: Venezia, quasi fatta. La festa in casa all’ultima giornata contro il Palermo; Tuttosport - Venezia, Monza e Frosinone. Tutto in 180. Festa Venezia, è Serie A! Tonfo Monza e il Frosinone sorride: promozione a un passoI verdetti della Serie B a un turno dalla fine: bagarre per l'ultimo posto playoff, dietro Pescare e Spezia quasi spacciate ... tuttosport.com Che festa a Venezia per la Serie A: mago Stroppa, è la quarta promozione!Dopo il 2-2 in casa dello Spezia, diventa aritmetico il ritorno nella massima serie, undici mesi dopo la retrocessione. Tutti i dettagli ... corrieredellosport.it Festa Venezia, è Serie A! Tonfo Monza e il Frosinone sorride: promozione a un passo - facebook.com facebook Festa #Venezia, è #SerieA! Tonfo #Monza e il #Frosinone sorride: promozione a un passo x.com