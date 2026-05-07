Frosinone-Mantova ordinanza del Comune | stop ad alcolici vetro e spray urticanti

In vista della partita tra Frosinone e Mantova del 8 maggio allo stadio Benito Stirpe, il Comune ha firmato un’ordinanza che vieta il consumo di alcolici, l’uso di bottiglie di vetro e di spray urticanti. La misura mira a prevenire eventuali problemi legati alla sicurezza pubblica durante l’evento sportivo. La decisione riguarda sia le aree interne allo stadio che le zone limitrofe.