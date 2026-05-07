Frosinone-Mantova ordinanza del Comune | stop ad alcolici vetro e spray urticanti
In vista della partita tra Frosinone e Mantova del 8 maggio allo stadio Benito Stirpe, il Comune ha firmato un’ordinanza che vieta il consumo di alcolici, l’uso di bottiglie di vetro e di spray urticanti. La misura mira a prevenire eventuali problemi legati alla sicurezza pubblica durante l’evento sportivo. La decisione riguarda sia le aree interne allo stadio che le zone limitrofe.
In occasione dell’incontro di calcio tra Frosinone e Mantova, in programma venerdì 8 maggio allo stadio Benito Stirpe, il Comune ha emesso un’ordinanza a tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana.Il provvedimento, adottato su richiesta della Questura, sarà in vigore dalle ore 18.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie correlate
Venerdì Santo, ordinanza del Comune: stop a vetro e lattine e attività sospese lungo il percorsoIl provvedimento tiene conto della grande partecipazione prevista e introduce una serie di limitazioni per le attività situate lungo il percorso del...
Gli antagonisti scatenano il caos in piazza a Torino. Scontri con la polizia, bottiglie di vetro, bastoni e spray urticanti sui repartiPrimo Maggio ad alta tensione a Torino, dove fin dalle prime ore del mattino gli antagonisti si sono presentati in piazza per un corteo annunciato...
Contenuti di approfondimento
Si parla di: Supplenze docenti 2026: ultimo mese di lezione? Tanti gli interpelli per sostituire i colleghi.
Frosinone Mantova, divieto di somministrazione e vendita di alcolL'ordinanza firmata dal sindaco Mastrangeli. Il provvedimento, adottato su richiesta della Questura, è valido su tutto il territorio ... ciociariaoggi.it
Calcio Serie B – Mantova, Frosinone, play off. E la mente corre a 21 anni faMANTOVA Domani il Mantova si giocherà a Frosinone le ridotte chance di approdare ai play off, con l’animo leggero di chi il suo vero obiettivo lo ha già ... vocedimantova.it