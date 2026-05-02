Gestione finanziaria virtuosa il Comune di Santo Stefano Quisquina premiato dalla Regione

Il Comune di Santo Stefano Quisquina ha ricevuto un premio dalla Regione siciliana per la gestione finanziaria. È l’unico comune della provincia di Agrigento ad aver ottenuto questo riconoscimento. La premiazione riguarda le politiche di bilancio e l’efficienza nell’amministrazione delle risorse pubbliche. La cerimonia si è svolta nelle ultime settimane, alla presenza di rappresentanti regionali e comunali.

Santo Stefano Quisquina è l'unico comune della provincia di Agrigento ad essere stato premiato dalla Regione siciliana per l'efficienza nella gestione finanziaria. Il riconoscimento è arrivato con il decreto dirigenziale del 30 aprile 2026 del dipartimento delle Autonomie locali, che ha disposto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Fondi ai Comuni, il Tar accoglie il ricorso di Santo Stefano QuisquinaSecondo i giudici amministrativi, l’assessorato regionale delle Autonomie locali aveva applicato criteri errati, basandosi su dati demografici non... Il Comune di Viterbo ricerca un'associazione per la gestione del centro anziani di Grotte Santo StefanoIl Comune di Viterbo cerca un'associazione di promozione sociale (aps) per la gestione del centro anziani polivalente di Grotte Santo Stefano.