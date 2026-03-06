Fondi ai Comuni il Tar accoglie il ricorso di Santo Stefano Quisquina

Il Tar Sicilia ha deciso di accogliere il ricorso del Comune di Santo Stefano Quisquina contro la Regione e ha annullato il provvedimento che aveva ricalcolato i trasferimenti economici per l’anno 2013. La decisione riguarda quindi i finanziamenti destinati all’ente per quell’anno. La sentenza è stata comunicata ufficialmente nei giorni scorsi.

Secondo i giudici amministrativi, l'assessorato regionale delle Autonomie locali aveva applicato criteri errati, basandosi su dati demografici non aggiornati che avevano penalizzato il Comune, classificandolo come centro con più di 5.000 abitanti. Un errore che aveva escluso Santo Stefano Quisquina dai benefici previsti per i Comuni più piccoli nel riparto del Fondo delle autonomie locali. Ora l'assessorato dovrà procedere a un nuovo calcolo delle somme spettanti, tenendo conto della corretta fascia di popolazione. Soddisfazione è stata espressa dal legale del Comune, Giuseppe Ribaudo: "È una decisione importante che ristabilisce un principio di giustizia sostanziale.