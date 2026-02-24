Barella chiede inutilmente un rigore in Inter-Bodo Glimt e il suo volo esagerato diventa virale
Barella ha chiesto un rigore per un fallo evidente durante Inter-Bodo Glimt, ma l'arbitro ha ignorato la sua richiesta. Il centrocampista ha compiuto un volo esagerato che ha attirato l’attenzione sui social, diventando virale. Nei minuti finali del primo tempo, la squadra nerazzurra ha protestato con forza per due episodi nell’area norvegese. La scena ha alimentato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori sulle decisioni arbitrali in questa partita di Champions League.
Nei minuti finali del primo tempo di Inter-Bodo Glimt dei playoff di Champions League, l'Inter ha reclamato con l'arbitro per due episodi nell'area norvegese. Nel secondo protagonista è stato Barella. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Verso Inter-Bodo/Glimt: per Nicolò Barella è il momento di fare la differenzaNicolò Barella si prepara alla sfida tra Inter e BodoGlimt, dopo aver recuperato da un infortunio muscolare che aveva limitato la sua presenza in campo.
Genoa Inter, giallo ‘esagerato’ a Barella: svelato il dialogo tra lui, Lautaro e Doveri! «Hai fatto il cinema»Durante la partita tra Genoa e Inter, un episodio controverso ha attirato l’attenzione: un giallo a Barella, giudicato in modo discutibile.