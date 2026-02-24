Barella chiede inutilmente un rigore in Inter-Bodo Glimt e il suo volo esagerato diventa virale

Barella ha chiesto un rigore per un fallo evidente durante Inter-Bodo Glimt, ma l'arbitro ha ignorato la sua richiesta. Il centrocampista ha compiuto un volo esagerato che ha attirato l’attenzione sui social, diventando virale. Nei minuti finali del primo tempo, la squadra nerazzurra ha protestato con forza per due episodi nell’area norvegese. La scena ha alimentato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori sulle decisioni arbitrali in questa partita di Champions League.