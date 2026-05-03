Festa Inter le reazioni Il club festeggia sui social | Siamo campioni d' Italia

Dopo la vittoria contro il Parma a San Siro, il club nerazzurro ha condiviso sui social un messaggio in cui si proclama campione d’Italia, scrivendo “Siamo Campioooooni d’Italia”. La comunicazione ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli appassionati, che hanno commentato e condiviso l’immagine della squadra felice e festante. La celebrazione sui social segue il successo ottenuto in questa stagione, consolidando il risultato sportivo raggiunto.

Milano, 3 maggio 2026 – "Siamo Campioooooni d'Italia": è il messaggio pubblicato su X con cui il club nerazzurro celebra la conquista dello scudetto dopo la vittoria sul Parma a San Siro. Poco dopo è arrivato anche il tweet con lo scudetto numero 21 al vertice l'allenatore Chivu e subito sotto Lautaro e Dimarco, grandi protagonisti della squadra nerazzurra. "Vincere è scegliere di rialzarsi”. "Per noi la vittoria non è solo arrivare primi, ma è in tutto ciò che fai prima di quel momento. Vincere è scegliere di rialzarsi anche quando ci sentiamo persi ": è parte del testo del video emozionale pubblicato dall'Inter per celebrare la vittoria dello scudetto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Quando vincerà lo SCUDETTO L'Inter di Chivu Ipotesi già subito dal divano | Fuoriclasse | DAZN

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