La Esseti Basket Terni espugna Gubbio in gara due e vola in finale Play Off

La Esseti Basket Terni ha vinto la seconda partita dei playoff, battendo la squadra avversaria in trasferta al palazzetto di Gubbio. Con questo risultato, la squadra si è qualificata per le finali di playoff. La gara si è svolta al Polivalente di Gubbio, dove Terni ha ottenuto la vittoria che le permette di proseguire nella competizione.

La Esseti Basket Terni vince Gara 2 dei Play Off espugnando il Polivalente di Gubbio e conquista l'accesso alle finali. La partita comincia con Marra che segna un parziale di quarto punti, poi Gubbio accorcia ma i gialloneri sono organizzati in attacco e il tap-in di Kovachev vale il 5-14. Coach.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate La Esseti Basket Terni sconfigge Foligno e vola in semifinale Play OffLa Esseti Basket Terni sconfigge Foligno in un match equilibrato e conquista la semifinale dei playoff di Serie C Unica. Esseti Terni schiaccia Gubbio: primo passo verso la finale? Cosa sapere L'Esseti Terni batte l'Emi Basket Gubbio 59-47 nelle semifinali di Serie C Unica. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Esseti Basket Terni sconfigge Foligno (67-60) e vola in semifinale playoff; Esseti Basket Terni – EMI Basket Gubbio 59-47. Il Basket Gubbio chiamato a pareggiare i conti mercole...; Basket, Serie C Unica: Terni supera Gubbio in gara 1 di semifinale -; Basket, Serie C Unica: Terni-Gubbio inaugura le semifinali playoff -. Basket, Serie C Unica: Terni prima finalista. Perugia costringe Bastia a gara tredi Ca. For. Terni in finale. Perugia-Bastia alla bella. È il verdetto di gara due delle semifinali playoff di Serie C Unica giocate mercoledì 29 aprile. Dopo il successo maturato in casa nel primo att ... umbria24.it Basket, la Esseti Terni batte Foligno e vola in semifinale playoffVittoria sofferta ma meritata per la Esseti Basket Terni: 67-60 su Foligno e pass per la semifinale playoff. Decisivi Bassetti e i canestri nel finale punto a punto. ternananews.it Gara 2. Stasera. Ore 21:00 a Gubbio. FORZA RAGAZZI, FORZA ESSETI BASKET TERNI!!! Rdo Sport & Marta Magni Images #EssetiBasketTerni #GoUnionBasket #BasketTerni #terni #playoff - facebook.com facebook