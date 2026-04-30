La Esseti Basket Terni espugna Gubbio in gara due e vola in finale Play Off

Da ternitoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Esseti Basket Terni ha vinto la seconda partita dei playoff, battendo la squadra avversaria in trasferta al palazzetto di Gubbio. Con questo risultato, la squadra si è qualificata per le finali di playoff. La gara si è svolta al Polivalente di Gubbio, dove Terni ha ottenuto la vittoria che le permette di proseguire nella competizione.

La Esseti Basket Terni vince Gara 2 dei Play Off espugnando il Polivalente di Gubbio e conquista l'accesso alle finali. La partita comincia con Marra che segna un parziale di quarto punti, poi Gubbio accorcia ma i gialloneri sono organizzati in attacco e il tap-in di Kovachev vale il 5-14. Coach.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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