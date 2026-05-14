Festa di Primavera a San Fruttuoso e inaugurazione dell' aiuola della Legalità

Domenica 17 e sabato 23 maggio si svolgeranno a San Fruttuoso gli eventi della Festa di Primavera 2026. Le giornate prevedono incontri dedicati al quartiere e varie attività rivolte a bambini e adulti. Nella stessa occasione sarà inaugurata l'aiuola della Legalità. La manifestazione si svolge nel quartiere con l’obiettivo di coinvolgere residenti e visitatori attraverso momenti di socialità e iniziative pubbliche. La festa si terrà in diverse aree di San Fruttuoso durante i due giorni.

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