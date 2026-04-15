Swing band della Filarmonica di San Fruttuoso diretta da Stefano Riggi

La Filarmonica di San Fruttuoso propone una serata dedicata alla musica swing, interpretata dalla sua Swing Band. La formazione, tra le più riconosciute all’interno dell’orchestra, è diretta dal maestro Stefano Riggi. La serata è stata annunciata come uno degli eventi musicali più attesi della stagione, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza di ascolto coinvolgente.

La Filarmonica di San Fruttuoso presenta una serata musicale con la sua Swing Band. All'interno della Filarmonica, la Swing Band rappresenta una delle formazioni più apprezzate e dinamiche.Verranno eseguiti celebri standard jazz, rivisitati e arrangiati in modo originale per l'organico della band.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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