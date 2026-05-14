Festa della Ss Trinità a Correzzola

A Correzzola, la Festa della Ss. Trinità si terrà nuovamente quest’anno, coinvolgendo diverse aree del paese tra maggio e giugno. L’evento si svolgerà in più fine settimana e attirerà gruppi di persone provenienti dalla zona. Durante le giornate, saranno organizzate varie attività e iniziative che coinvolgono la comunità locale. La festa rappresenta un appuntamento annuale consolidato, con momenti di ritrovo e tradizione per i residenti e i visitatori.

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