A Monreale si avvicina l'inizio delle celebrazioni per i 400 anni della festa del SS. Crocifisso, con l'apertura del Novenario dedicato alla venerazione del santo. La comunità si prepara a partecipare a questa tradizione che si ripete da secoli, coinvolgendo fedeli e devoti in un percorso di preghiera e ricordo. L'evento segna un momento importante nel calendario religioso della città, che festeggia quattro secoli di devozione popolare.

Monreale – Quattrocento anni di devozione. Monreale si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti della propria storia religiosa: il Novenario del SS. Salvatore Crocifisso, che dal 24 aprile conduce la comunità verso la solenne festa del 3 maggio, nel quadro delle celebrazioni per il 400° anniversario della Festa del SS. Crocifisso, che ricorre dal 1626. Un cammino di nove giorni — «Croce. Umanità. Speranza.» è il tema scelto per questo anniversario straordinario — scandito dalla preghiera, dalla presenza di vescovi e pastori da tutta la Sicilia e da momenti liturgici di grande intensità. Il programma del Novenario prende il via oggi, 24 aprile, con monsignor Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Il Novenario del SS. Crocifisso apre le celebrazioni per i 400 anni della festa

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