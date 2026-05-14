Festa del Pesce fritto a Voltabrusegana

A Voltabrusegana si terrà la 30ª Festa del Pesce fritto dal 15 al 17 maggio, con orario dalle 19 alle 22. L'evento, che si svolge ogni anno, coinvolge la comunità locale e richiama numerosi partecipanti. Tre serate consecutive durante il fine settimana saranno dedicate alla degustazione di pesce fritto, offrendo un'occasione per condividere momenti di convivialità. La festa si svolge in un luogo pubblico della zona, con attività e stand dedicati alla cucina e all'intrattenimento.

Torna la Festa del Pesce fritto e quest'anno è la 30esima edizione!Voltabrusegana vi aspetta il 15-16-17 maggio dalle 19 alle 22.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?DettagliTorna un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina tradizionale a Padova. La Parrocchia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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