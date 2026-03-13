Sessantesima edizione della tradizionale Fiera del Po e del Pesce fritto a Calendasco

A Calendasco si svolge la 60ª edizione della Fiera del Po e del Pesce Fritto, che si tiene sabato 28 e domenica 29 marzo. La manifestazione, giunta alla sua edizione annuale, prevede bancarelle e stand dedicati a prodotti locali e specialità di pesce fritto, attirando visitatori della zona. La fiera rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità locale e gli appassionati di gastronomia.

Sabato 28 e domenica 29 marzo a Calendasco torna la 60esima edizione della tradizionale Fiera del Po e del Pesce Fritto. Quando: sabato 28 marzo ore 15Dove: Castello di CalendascoMostra fotografica sul Po e di scultura. Quando: sabato 28 marzo, ore 21Dove: Castello di CalendascoCommedia dialettale con la compagnia “I povar lucc” di PianelloIngresso a offerta Quando: domenica 29 marzo, ore 9.30Dove: partenza dal piazzale della piscina Quando: domenica 29 marzo, ore 11.15Consegna della T-Shirt di Calendasco per le nuove nascite Per tutto il giorno esposizione mezzi agricoli d’epoca bancarelle, luna park, banco di beneficenza e ottimo cibo. Il pesce fritto potrà essere acquistato sulla fiera, allo stand degli Alpini (Via Roma), alla Trattoria Sbaraglio in località Incrociata o all’Osteria di Santimento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Oggi la 28° edizione della Fiera del Disco e del Fumetto al palaffariArezzo, 8 marzo 2026 – Domenica in compagnia dell’associazione culturale «Fumetti e Dintorni» con la 28° edizione della Fiera del Disco e del... Leggi anche: Gigacon debutta a Caserta: la prima edizione della grande fiera del fumetto, del gioco e della cultura pop presso il polo fieristico A1 Expò Contenuti e approfondimenti su Sessantesima edizione della... Temi più discussi: Al via oggi ITB Berlin, la 60ª edizione nella cornice di uno scenario geopolitico complesso; Eventi e scadenze del 5 marzo 2026; Torna a San Secondo di Pinerolo la tradizionale Fiera di San Giuseppe; La Fiera della Condivisione 2026 prosegue questo fine settimana presso l'Albertina Salmon Arena di Paranaguá. Cosenza, torna la Fiera di San Giuseppe: tra Telesio e tradizione, Franz Caruso presenta l’edizione 2026La storica manifestazione celebra 792 anni: dal 15 al 19 marzo 450 stand, l'annullo filatelico di Poste Italiane e la rievocazione rinascimentale del De Rerum Natura. cosenzapost.it Cosenza, Fiera di San Giuseppe la memoria che guarda il futuroPresentata a Cosenza l'edizione 2026 della Fiera di San Giuseppe in programma dal 15 al 19 marzo tra stand, tiktoker e l’annullo filatelico ... quotidianodelsud.it A Salerno torna la storica Fiera del Crocifisso. Ogni venerdì di marzo 2026 a Mercatello tanti stand con prodotti tipici, artigianato e dolci della tradizione in uno dei mercati più antichi e amati della città. - facebook.com facebook Cabras, l'Area marina protetta del Sinis alla fiera di Milano x.com