Rieti svela i segreti del Ver Sacrum | al via il Festival dei Popoli

A Rieti si terrà tra l’8 e il 10 maggio 2026 la prima edizione del Festival dei Popoli Italici, un evento che si concentrerà sulla storia antica e sui popoli che hanno abitato la regione nel passato. La manifestazione, di rilevanza nazionale, si svolgerà nel centro storico e coinvolgerà diverse location della città. L’obiettivo è mostrare al pubblico aspetti della cultura e delle tradizioni di quelle popolazioni.

Rieti ospiterà tra l’8 e il 10 maggio 2026 la prima edizione del Festival dei Popoli Italici, un evento di portata nazionale focalizzato sulla divulgazione della storia antica. L’iniziativa vedrà come sedi principali il Teatro Flavio Vespasiano e il Museo Civico. Il programma si articolerà in tre giornate dedicate a un tema centrale: la Primavera Sacra. Il pubblico potrà assistere a lezioni di storia tenute da esperti di fama mondiale nel campo dell’antichità. L’offerta culturale sarà completata da una mostra tematica, diversi laboratori didattici, spettacoli e una fiera dedicata alle novità editoriali del settore. L’ombelico d’Italia e il rito del Ver Sacrum. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rieti svela i segreti del Ver Sacrum: al via il Festival dei Popoli Festival dei Popoli ItaliciNasce a Rieti il Festival dei Popoli Italici, un appuntamento nazionale di divulgazione storica. Leggi anche: Tesori nascosti e degustazioni: Roma svela i suoi uliveti segreti (e c'è un nuovo Festival)