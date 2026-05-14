La ventitreesima edizione della festa a Vico si svolge quest'anno coinvolgendo tutta la Penisola Sorrentina. L'evento, che si tiene tradizionalmente nel centro del paese, si è ampliato per includere diverse località della zona. La manifestazione prevede vari momenti di intrattenimento, con partecipazione di gruppi musicali e spettacoli culturali. La festa continua a mantenere le sue radici, anche se si estende ad un pubblico più ampio rispetto alle edizioni precedenti.

Festa a Vico cambia pelle senza rinunciare alla propria natura. La ventitreesima edizione della manifestazione ideata da Gennaro Esposito segna infatti un doppio passaggio: l’allargamento geografico oltre i confini di Vico Equense e una riflessione più ampia sul ruolo della cucina italiana, oggi sempre più riconosciuta come patrimonio culturale e identitario. Per la prima volta l’evento, che si svolgerà dal 14 al 17 giugno, approda anche a Sorrento, trasformandosi in un format diffuso che coinvolge l’intera Costiera Sorrentina. Non più soltanto una manifestazione concentrata in un unico luogo, ma un racconto che attraversa territori diversi e prova a mettere in rete paesaggio, ospitalità, cucina e comunità locali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Festa a Vico si allarga all’intera Penisola Sorrentina

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