Premio Penisola Sorrentina svelata la nuova brand identity della 31ª edizione

È stata annunciata la nuova identità visiva del Premio Penisola Sorrentina per la 31ª edizione. L’immagine rappresenta un’evoluzione rispetto al concept utilizzato l’anno scorso in occasione del trentennale. La presentazione della nuova “brand identity” riguarda la manifestazione che si svolge nella penisola sorrentina. La novità riguarda l’immagine ufficiale scelta per questa edizione, in continuità con le precedenti.

Il Premio Penisola Sorrentina presenta la nuova “brand identity” della 31ª edizione, evoluzione del concept creativo ideato lo scorso anno per l’edizione del trentennale. Il logo del Premio è firmato dall’artista sannita Giuseppe Leone. L’idea per implementare l’edizione 2026 è del patron Mario Esposito ed è stata sviluppata dall’agenzia di comunicazione Exibarte di Alberto Nigro, come sintesi visiva di una nuova fase del Premio: non celebrazione di un traguardo, ma visione di una continua ripartenza. Alla base del progetto resta il numero 30, introdotto nella precedente edizione e reinterpretato attraverso il simbolo algebrico dell’infinito. Un segno che nella cultura visiva contemporanea richiama concetti di continuità, trasformazione e molteplicità.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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