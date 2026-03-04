Firema cede a Fs il ramo attività di progettazione costruzione e manutenzione dei treni

Da casertanews.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Firema ha completato la cessione del ramo d’azienda dedicato alla progettazione, costruzione e manutenzione di materiale rotabile a favore di FS Fabbrica Italiana Treni. La transazione riguarda il trasferimento di attività specifiche dal settore ferroviario di Titagarh Firema alla controllata di Ferrovie dello Stato. L’operazione si è conclusa con successo, confermando il passaggio formale delle attività tra le due aziende.

L’operazione comprende gli asset funzionali del ramo d'azienda, inclusi lo stabilimento di Caserta, i contratti e le commesse in corso Titagarh Firema perfeziona il trasferimento del ramo d’azienda relativo alle attività di progettazione, costruzione e manutenzione di materiale rotabile a favore di FS Fabbrica Italiana Treni S.p.A. (FS FIT), società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. L’operazione comprende gli asset funzionali del ramo, inclusi lo stabilimento di Caserta, i contratti e le commesse in corso, nonché il personale dedicato. Gianluigi Traettino, Presidente di Titagarh Firema: “Con il closing di oggi assicuriamo continuità industriale al sito di Caserta e tutela delle competenze, in coerenza con il percorso intrapreso dalla Società. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Pietra Ligure, cede il parapetto a scuola: bambino di 9 anni precipita per quattro metri. L’ipotesi dei bulloni difettosi e il nodo della manutenzionePoteva trasformarsi in una tragedia il mercoledì mattina alla scuola primaria Papa Giovanni di Pietra Ligure, in provincia di Savona.

Leggi anche: Lavori di manutenzione sulla linea ionica, scattano modifiche alla circolazione dei treni da e per Reggio Calabria

Aggiornamenti e notizie su Firema cede.

Titagarh Firema: closing del trasferimento del ramo d’azienda a FS FIT(FERPRESS) – Roma, 4 MAR – Titagarh Firema S.p.A. comunica che in data odierna si è perfezionato il trasferimento del ramo d’azienda relativo alle attività di progettazione, costruzione e manutenzione ... ferpress.it

Fs: perfezionata acquisizione ramo d'azienda di FiremaIl gruppo Ferrovie dello Stato (Fs) italiane ha finalizzato l'acquisizione di un ramo d'azienda avente ad oggetto gli asset operativi ... agenzianova.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.