Firema cede a Fs il ramo attività di progettazione costruzione e manutenzione dei treni

Firema ha completato la cessione del ramo d’azienda dedicato alla progettazione, costruzione e manutenzione di materiale rotabile a favore di FS Fabbrica Italiana Treni. La transazione riguarda il trasferimento di attività specifiche dal settore ferroviario di Titagarh Firema alla controllata di Ferrovie dello Stato. L’operazione si è conclusa con successo, confermando il passaggio formale delle attività tra le due aziende.