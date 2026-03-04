Firema cede a Fs il ramo attività di progettazione costruzione e manutenzione dei treni
Firema ha completato la cessione del ramo d’azienda dedicato alla progettazione, costruzione e manutenzione di materiale rotabile a favore di FS Fabbrica Italiana Treni. La transazione riguarda il trasferimento di attività specifiche dal settore ferroviario di Titagarh Firema alla controllata di Ferrovie dello Stato. L’operazione si è conclusa con successo, confermando il passaggio formale delle attività tra le due aziende.
L’operazione comprende gli asset funzionali del ramo d'azienda, inclusi lo stabilimento di Caserta, i contratti e le commesse in corso Titagarh Firema perfeziona il trasferimento del ramo d’azienda relativo alle attività di progettazione, costruzione e manutenzione di materiale rotabile a favore di FS Fabbrica Italiana Treni S.p.A. (FS FIT), società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. L’operazione comprende gli asset funzionali del ramo, inclusi lo stabilimento di Caserta, i contratti e le commesse in corso, nonché il personale dedicato. Gianluigi Traettino, Presidente di Titagarh Firema: “Con il closing di oggi assicuriamo continuità industriale al sito di Caserta e tutela delle competenze, in coerenza con il percorso intrapreso dalla Società. 🔗 Leggi su Casertanews.it
