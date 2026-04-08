Ritorna la Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa | l' appuntamento con la XXIX edizione

È in programma la ventinovesima edizione della Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa, che si svolgerà tra fine aprile e metà maggio. L'evento prevede diverse giornate di degustazione, con appuntamenti sia a pranzo che a cena, ad eccezione del 30 aprile e dell’8 maggio, quando le attività si concentreranno solo alla sera. Durante l’evento, i partecipanti potranno assaporare il carciofo, riconosciuto come Presidio Slow Food.

Tutto pronto per la XXIX Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa. Il 30 Aprile, dal 1 al 3 maggio e dall'8 al 10 maggio, infatti, a pranzo e a cena (salvo il 30 aprile e l'8 maggio, quando l'appuntamento sarà solo a cena), grandi e piccini, infatti, degusteranno il sapore unico di un Presidio Slow. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Bianco Tanagro 2026, ad Auletta torna la festa del carciofo bianco: due weekend tra gusto, spettacoli e tradizioneTorna uno degli appuntamenti più attesi del panorama enogastronomico campano: la XIV edizione di Bianco Tanagro, la manifestazione dedicata al... Torna la sagra del carciofo morettoLe colline romagnole si preparano a celebrare uno dei loro prodotti più rappresentativi con la Sagra del Carciofo Moretto, evento primaverile che... Temi più discussi: Bianco Tanagro, torna la festa del carciofo di Auletta; 73esima Sagra del carciofo romanesco a Ladispoli; Ritorna la Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa: l'appuntamento con la XXIX edizione; Torna la sagra del carciofo moretto. Ladispoli, treni straordinari per la Sagra del Carciofo: corse potenziate il 12 aprileLadispoli, 7 aprile 2026 – Su richiesta della Regione Lazio per la giornata del 12 aprile 2026 Trenitalia prevederà 4 nuovi treni straordinari per rispondere alla forte affluenza dei viaggiatori in oc ... ilfaroonline.it Ladispoli, 4 treni straordinari il 12 aprile per la Sagra del Carciofo: più corse e oltre 4.200 posti in piùIl 12 aprile 2026 treni rafforzati per la Sagra del Carciofo di Ladispoli: 4 corse straordinarie, oltre 4.200 posti aggiuntivi e servizio potenziato. ilquotidianodellazio.it La 73esima Sagra del Carciofo Romanesco di Ladispoli si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 aprile 2026. - facebook.com facebook 73esima Sagra del carciofo romanesco a Ladispoli ift.tt/3qrk04B x.com