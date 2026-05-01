Ferretti scontro per il controllo | Komárek sfida l’influenza cinese

Il prossimo 14 maggio si svolgerà un’assemblea in cui sarà discussa la disputa tra Komárek e Weichai per il controllo di Ferretti Group. La questione riguarda l’influenza sulle decisioni societarie e il possesso di tecnologie navali dual-use. La situazione ha portato all’attivazione delle procedure di golden power da parte del governo, che monitorano le operazioni di controllo sulle imprese strategiche.

? Cosa sapere Kkcg sfida Weichai per il controllo di Ferretti Group in assemblea il 14 maggio.. La disputa sulle tecnologie navali dual-use attiva le procedure di golden power del governo.. Il 14 maggio prossimo, l’assemblea degli azionisti di Ferretti Group diventerà il fulcro di una disputa che mette in discussione la gestione delle tecnologie navali sensibili in Italia, con il veicolo Kkcg guidato da Karel Komárek che ha presentato un’offerta pubblica d’acquisto per contrastare l’influenza di Weichai. La tensione all’interno della cantieristica di Forlì si è cristallizzata attraverso una mossa strategica di Giuliano Felten, responsabile della divisione Security & Defence.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferretti, scontro per il controllo: Komárek sfida l’influenza cinese Notizie correlate Ferretti, parte l’Opa: Komarek cerca già alleati italiani per sfidare la maggioranza cineseForlì, 15 marzo 2026 – Chi lavora nel settore della nautica e segue da fuori la vicenda Ferretti, la paragona a una guerra fredda, una partita a... Opa su Ferretti Group: il ceco Komarek vuole il 30% delle azioni. La maggioranza cinese: “Con noi grandi risultati”Forlì, 9 marzo 2026 – Si agitano le acque in Ferretti Group, leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di yacht a motore... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ferretti, ecco come Galassi va alla guerra contro i suoi azionisti cinesi; Ferretti, sfida per il Cda: Komarek punta su Galassi; Derisking a rischio | Il caso Ferretti mette alla prova la strategia italiana sulla Cina; Ferretti, cosa vuole davvero Weichai dal gruppo degli yacht? Per il mercato si apre il dossier Cina. Ferretti, ecco come Galassi va alla guerra contro i suoi azionisti cinesiFrancamente non riesco a capire quale sia il progetto industriale di Weichai, ha dichiarato l'ad di Ferretti, Alberto Galassi. startmag.it Ferretti, cosa vuole davvero Weichai dal gruppo degli yacht? Per il mercato si apre il dossier CinaIl capo della divisione difesa del gruppo degli yacht aderisce all’opa di Kkcg. Facendo sorgere interrogativi sugli interessi del socio Weichai. E sull’uso delle tecnologie italiane nel centro di Qing ... milanofinanza.it SSD Montefano Calcio. Calvin Harris · Feel So Close (Radio Edit). ’ ! Il campionato del Montefano non poteva che chiudersi come si era aperto Una perla dal piede di Daniele Ferretti sotto il se - facebook.com facebook