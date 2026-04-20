Sfida per il controllo di Ferretti tutti i nomi messi in campo per il futuro cda del colosso degli yacht

Sono stati annunciati i nomi dei candidati che si presenteranno alle prossime votazioni per il consiglio di amministrazione di Ferretti Spa, azienda internazionale specializzata nella produzione di yacht di lusso con sede a Forlì. Le liste in competizione sono state rese pubbliche e ora si preparano alla sfida per la guida della società. La consultazione rappresenta un passaggio importante per il futuro della compagnia.

Sono ufficiali i nomi delle liste che si sfideranno per la guida della Ferretti Spa, il colosso mondiale degli yacht di lusso con base a Forlì. Le due liste sono espressioni dei due principali azionisti che si sono sfidati negli ultimi mesi: gli attuali azionisti di maggioranza (39%), i cinesi di.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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