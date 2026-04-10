Karel Komarek sta consolidando la sua posizione nel settore nautico di alta gamma, con un’accelerazione dopo che Piero Ferrari ha deciso di vendere la sua quota del 4,6 per cento nella società di Forlì. La vendita di questa partecipazione rappresenta un passo importante nel processo di rafforzamento del controllo di Komarek nel comparto. Nessun altro dettaglio sulle modalità o sui tempi di questa operazione è stato comunicato.

Il consolidamento del potere di Karel Komarek nel settore nautico d’eccellenza ha subito un’accelerazione decisiva grazie alla decisione di Piero Ferrari di liquidare la propria quota nella società di Forlì. Il magnate ceco, attraverso la sua società Kkgc Maritime, ha registrato ieri un afflusso massiccio di adesioni all’offerta pubblica parziale, che ha portato le richieste a oltre 16 milioni di azioni, coprendo così il 30,75% del volume massimo previsto dall’operazione avviata il 16 marzo scorso. L’uscita strategica di un azionista storico e i numeri dell’OPA. La dinamica che sta ridisegnando gli equilibri societari di Ferretti vede al centro una scelta finanziaria precisa: Piero Ferrari ha deciso di vendere l’intero pacchetto di azioni del 4,6% che deteneva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferretti: Komarek accelera, Piero Ferrari vende il suo 4,6%

Balzo nella scalata di Komarek alla Ferretti: Piero Ferrari vende le sue quote al miliardario cecoBalzo in avanti del miliardario ceco Karel Komarek nella sua offerta pubblica parziale per avere più potere in Ferretti.

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