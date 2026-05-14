Ferrandina | il premio Donne di Carta celebra l’arte del pane

A Ferrandina si svolge il premio Donne di Carta, dedicato all’arte del pane. L’evento mette in risalto il lavoro di una panificatrice locale che, con farina e fuoco, contribuisce alla tradizione gastronomica della zona. La manifestazione coinvolge diverse comunità del Bradano, creando un’occasione per confrontarsi e condividere pratiche legate alla panificazione. La celebrazione si concentra sulla valorizzazione delle donne che praticano questa attività, trasmettendo un messaggio di identità e radici culturali.

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? Domande chiave Chi è la panificatrice che scrive la storia con farina e fuoco?. Come può l'arte del pane unire i comuni del Bradano?. Quali opere letterarie verranno presentate durante il pomeriggio al Chiostro?. Come diventerà questa rete di solidarietà un sistema sociale permanente?.? In Breve Evento si terrà domenica 17 maggio 2026 presso il Chiostro di San Domenico.. Rosa Gentile e Leo Montemurro consegneranno il premio alla panificatrice Graziella Spinazzola.. Presentazioni letterarie di Emilio D’Andrea e Rosa Annecca con la giornalista Margherita Agata.. Esposizioni artistiche di Pina Di Lorenzo, Domenico Di Stefano e Tonino Carbone.. Domenica 17 maggio 2026 alle ore 16, il Chiostro di San Domenico a Ferrandina ospiterà la seconda edizione del Premio Donne di Carta – quando le arti si incontrano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrandina: il premio Donne di Carta celebra l’arte del pane ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Campania celebra Arte e Gusto sotto le stelle: premio d’eccellenza il 18 aprileCelebrare l’Arte e il Gusto in un Osservatorio Astronomico significa unire due dimensioni apparentemente distanti ma profondamente affini: l’infinito... San Mauro Pascoli celebra le donne con feste, arte e incontriNon un solo giorno, ma un intero mese per celebrare l’universo femminile in tutte le sue forme: gli appuntamenti a San Mauro Pascoli del mese di... Argomenti più discussi: 2^ edizione Premio Donne di Carta – quando le arti si incontrano a Ferrandina; Rosy Bindi presenta il suo libro Una sanità uguale per tutti; Disinfestazione a Pisticci: i dettagli; Presentato il nuovo logo di Pro Loco Pisticci: segni antichi, sguardo nuovo. A Ferrandina domenica 17 maggio torna il Premio Donne di Carta. Il riconoscimento sarà assegnato alla storica panificatrice Graziella Spinazzola. x.com Ferrandina (MT), torna il Premio Donne di CartaA Ferrandina domenica 17 maggio torna il Premio Donne di Carta. Il riconoscimento sarà assegnato alla storica panificatrice Graziella Spinazzola. trmtv.it