San Mauro Pascoli celebra le donne con feste arte e incontri

A San Mauro Pascoli il mese di marzo è dedicato alle donne con una serie di eventi che includono feste, esposizioni d’arte e incontri pubblici. La città organizza diverse iniziative per rendere omaggio all’universo femminile, coinvolgendo la comunità locale in un calendario ricco di attività dedicate alla celebrazione delle donne. Le manifestazioni si susseguono durante tutto il mese, offrendo occasioni di confronto e di intrattenimento.

Non un solo giorno, ma un intero mese per celebrare l’universo femminile in tutte le sue forme: gli appuntamenti a San Mauro Pascoli del mese di marzo, tra feste, arte e incontri. Fino al 1 aprile tutti i mercoledì dalle 20 alle 22, presso la sala ginnica della scuola primaria Montessori, si terrà il corso di autodifesa ’ Forza e Consapevolezza - Percorso di autodifesa e empowerment per il mondo femminile ’. Fino a domenica 8, l’associazione Pro Loco Aisémi, in collaborazione con Agedo Rimini-Cesena, organizza una vendita di biscotti solidali il cui ricavato verrà devoluto allo Sportello Antiviolenza Alba dell’Unione Rubicone e Mare. Il pacco di biscotti da 450g al prezzo di 5 euro è acquistabile presso i negozi di San Mauro Pascoli aderenti all’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Mauro Pascoli celebra le donne con feste, arte e incontri Sicurezza a San Mauro Pascoli. Quattro incontri per i cittadiniQuattro incontri dedicati alla sicurezza a San Mauro Pascoli e Mare, organizzati dal Comune di San Mauro Pascoli in collaborazione con il Comando di... A San Mauro Pascoli un ciclo di incontri sulla sicurezza: "Primo presidio è il controllo sociale dei cittadini"“Il primo presidio di prevenzione per la sicurezza di un territorio è rappresentato dal controllo sociale svolto dai cittadini" Quattro incontri... Aggiornamenti e contenuti dedicati a San Mauro Pascoli. Temi più discussi: San Mauro Pascoli celebra le donne con feste, arte e incontri; Nasce a San Mauro Pascoli il primo Consiglio Comunale dei Ragazzi; Ferretti, Moschino, Zanotti: Riviera Dream Vision celebra 75 anni di moda Made in Romagna; Si è insediato il consiglio comunale dei ragazzi. San Mauro Pascoli celebra le donne con feste, arte e incontriNon un solo giorno, ma un intero mese per celebrare l’universo femminile in tutte le sue forme: gli appuntamenti a San Mauro Pascoli del mese di marzo, tra feste, arte e incontri. Fino al 1 aprile ... ilrestodelcarlino.it Fiera di San Crispino a San Mauro Pascoli (Forlì Cesena)A San Mauro Pascoli si celebra il patrono dei calzolai con la 42esima Fiera di San Crispino. L'appuntamento principale è per sabato 25 e domenica 26 ottobre, nel paese noto per i suoi importanti ... ilrestodelcarlino.it La label di scarpe e borse di San Mauro Pascoli rafforza la presenza nei department store continentali, spinge sui pop-up e vola nell’online, che genera il 20% dei ricavi facebook Malupa 5.0 è realizzata dal Centro Nautico Adriatico di San Mauro Pascoli per abbattere le barriere architettoniche a bordo #SanMauroPascoli #AltreNews x.com