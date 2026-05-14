Fermo per i ricci funziona ma frenato da pesca di frodo Unisalento | Lo stop va mantenuto

Da lecceprima.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati recenti sul riccio di mare indicano circa cinquemila esemplari censiti e una crescita della taglia media. Il monitoraggio dimostra che il provvedimento di fermo pesca ha avuto effetti positivi, ma la presenza di attività di pesca illegale limita i risultati. Unisalento ha ribadito che l’interruzione deve essere mantenuta per tutelare la specie. La diffusione della pesca di frodo rappresenta un ostacolo alla piena efficacia delle misure di conservazione adottate.

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LECCE – I dati del monitoraggio parlano chiaro: quasi cinquemila esemplari censiti, una taglia media in aumento, e un segnale biologico che non lascia dubbi: il fermo pesca sul riccio di mare sta funzionando, ma non come avrebbe potuto, a causa della vasta diffusione della pesca di frodo.È questa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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