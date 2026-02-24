Contrasto alla pesca di frodo | sequestrati oltre 60 kg tra datteri novellame e ricci di mare

La Guardia di Finanza di Brindisi ha sequestrato oltre 60 kg di prodotti ittici illegali, tra datteri di mare, novellame e ricci di mare, a causa di pratiche di pesca non autorizzate. I militari hanno intercettato un'operazione sospetta nel mare vicino alla costa e hanno fermato un'unità navale che trasportava illegalmente il pescato. Il controllo ha evidenziato un tentativo di sottrarsi alle norme, portando al sequestro di merce e attrezzature.

BRINDISI - Oltre 60 kg tra ricci di mare, novellame e datteri sono stati sequestrati dai militari della Sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Brindisi, coordinati dal Reparto operativo Aeronavale di Bari, nell'ambito delle operazioni a tutela dell'ambiente marino e di contrasto allo sfruttamento illecito delle risorse ittiche, operate sul litorale brindisino. L'attività di controllo si è conclusa con la denuncia all'Autorità giudiziaria di due responsabili della pesca e commercializzazione dei datteri di mare e con l'applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di ulteriore soggetto dedito alla vendita di novellame e ricci di mare.