Nella serata di oggi, in un tragico incidente stradale due donne hanno perso la vita a seguito di un violento investimento avvenuto in Corso Garibaldi (altezza Porta Nolana). Sul posto carabinieri. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Incidente a Napoli, due donne morte al Corso Garibaldi. Fermato il conducente: era ubriaco

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