Scontro notturno a Valverde | conducente ubriaco denunciato

Nella notte a Valverde, un incidente si è verificato in via Bellini senza conseguenze per le persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno denunciato il conducente coinvolto, risultato positivo all'alcoltest. L’uomo è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e di gestione della scena.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente senza feriti in via Bellini. Notte agitata a Valverde, dove un incidente stradale ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. L’episodio si è verificato in via Bellini, dove una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, allertata dalla Centrale Operativa, è intervenuta tempestivamente per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’accaduto. Perdita di controllo e danni a veicoli e infrastrutture. Secondo quanto ricostruito dai militari, un uomo di circa 30 anni, residente in zona, avrebbe perso il controllo della propria auto, andando a colpire tre veicoli parcheggiati. L’impatto ha provocato anche danni a un muro e a una tubatura del gas, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Scontro notturno a Valverde: conducente ubriaco denunciato Notizie correlate Raid notturno: ubriaco 'gioca a nascondino' dopo aver danneggiato 16 autoNon è esattamente il risveglio che i residenti di via Cantore speravano di avere. Incidente a Priverno: il conducente dell'auto guidava ubriacoEra alla guida della sua auto quando è uscito di strada, rimanendo coinvolto in un incidente autonomo.