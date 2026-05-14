Un nuovo arresto riguarda il sesto sospetto legato alla baby gang coinvolta nell’omicidio di Sako Bakari a Taranto. L’indagine si allarga con questa misura cautelare, mentre le forze dell’ordine continuano le ricerche per raccogliere ulteriori elementi. La vicenda ha suscitato rinnovato interesse, e l’attività investigativa prosegue senza sosta. La notizia arriva pochi giorni dopo i precedenti fermi in relazione all’aggressione fatale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovo arresto nell’inchiesta sull’aggressione mortale a Taranto. La Squadra mobile di Taranto ha individuato e fermato anche il sesto presunto componente della baby gang ritenuta coinvolta nell’aggressione che è costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con tre coltellate all’alba di sabato scorso in piazza Fontana, nella città vecchia del capoluogo ionico. Chi è il giovane fermato. Secondo quanto emerso dalle indagini, il nuovo fermato è un 22enne residente nel centro storico di Taranto. Si tratta del secondo maggiorenne individuato tra i presunti appartenenti al gruppo coinvolto nella violenta aggressione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Fermato anche il sesto presunto membro della baby gang coinvolta nell’omicidio di Sako Bakari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Omicidio a Taranto, fermato un 22enne per l’omicidio del bracciante Sako Bakari: è il sesto componente della baby gang

Taranto: fermato il sesto aggressore della baby gang indagata per l’omicidio di Bakari Sako, è un 22enneÈ stato fermato dagli agenti della Squadra mobile di Taranto anche il sesto componente della baby gang che il 9 maggio scorso in piazza Fontana a...

Temi più discussi: Omicidio di Bakari Sako a Taranto Vecchia: fermato il sesto membro della baby gang, è un 22enne; Omicidio Sako Bakari a Taranto: fermato il sesto componente della baby gang, mancava solo lui; Taranto, arrestato il sesto ragazzo del branco che ha ucciso Sako Bakari; Sako Bakari, il bracciante ucciso a Taranto: fermato il sesto componente della baby gang, è un 22enne.

Per l'omicidio a Taranto di Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali ucciso con tre coltellate, è stato fermato il sesto componente di una baby gang, un 22enne. Oggi l'interrogatorio dell'altro maggiorenne #ANSA x.com

Bakari Sako, fermato il sesto componente della baby gang che lo ha ucciso a pugni: è un 22enneAnche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari è stato individuato e fermato dalla Squadra mobile di Taranto. A ... ilgazzettino.it

Omicidio Sako Bakari a Taranto: fermato il sesto componente della baby gang, mancava solo luiÈ stato individuato e fermato dalla Squadra mobile di Taranto anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo ... tg.la7.it