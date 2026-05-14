Ferisce la moglie al volto con un coltello da cucina durante un litigio a Brescia | arrestato 46enne

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata del 13 maggio a Brescia, un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver ferito alla faccia la moglie di 66 anni con un coltello da cucina durante un litigio. Sono state confermate le accuse di maltrattamenti e lesioni personali aggravate. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto immediatamente dopo l'incidente, che si è verificato all’interno dell’abitazione della coppia. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

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I carabinieri di Brescia hanno arrestato un 46enne per maltrattamenti e lesioni personali aggravate. Nella mattinata del 13 maggio, l'uomo avrebbe ferito la moglie 66enne al volto con un coltello da cucina durante una lite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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