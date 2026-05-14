Ferisce la moglie al volto con un coltello da cucina durante un litigio a Brescia | arrestato 46enne

Nella mattinata del 13 maggio a Brescia, un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver ferito alla faccia la moglie di 66 anni con un coltello da cucina durante un litigio. Sono state confermate le accuse di maltrattamenti e lesioni personali aggravate. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto immediatamente dopo l'incidente, che si è verificato all’interno dell’abitazione della coppia. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

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