Foggia marito uccide la moglie 46enne a colpi di pistola dopo un litigio in casa

Da ilmessaggero.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Foggia, un uomo ha sparato e ucciso la moglie di 46 anni all’interno della loro abitazione in via Gaetano Salvemini. L’episodio è avvenuto dopo un litigio tra i due. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire i motivi dell’accaduto. L’uomo è stato arrestato e portato in caserma.

Un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola a Foggia. L'omicidio è stato compiuto nell'abitazione della coppia, in via Gaetano Salvemini. I vicini hanno riferito di aver sentito prima un litigio e poi l'esplosione di quattro proiettili. Sul posto si trovano i carabinieri. La vittima è Stefania Rago, di 46 anni. Il marito, che è stato portato in caserma dai carabinieri, si chiama Antonio Fortebraccio, guardia giurata di 48 anni. Il delitto è stato compiuto nell'abitazione di famiglia, in via Gaetano Salvemini 32. La coppia - raccontano i vicini - ha due figli di oltre 20 anni, un ragazzo e una ragazza. La testimonianza «La mia compagna mi ha chiamato e mi ha detto che c'era un acceso litigio in corso nell'appartamento accanto al nostro.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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