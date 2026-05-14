Ferentino maltrattamenti in famiglia | scatta l' allontanamento urgente per un 41enne

A Ferentino, un uomo di 41 anni è stato allontanato dalla sua abitazione a causa di un caso di violenza all’interno della famiglia. La misura cautelare è stata decisa per tutelare la persona coinvolta e prevenire ulteriori episodi di maltrattamenti. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo le denunce delle persone coinvolte nella situazione. La vicenda si inserisce in un quadro di interventi contro i reati di natura domestica.

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