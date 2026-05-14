Ferentino maltrattamenti in famiglia | scatta l' allontanamento urgente per un 41enne
A Ferentino, un uomo di 41 anni è stato allontanato dalla sua abitazione a causa di un caso di violenza all’interno della famiglia. La misura cautelare è stata decisa per tutelare la persona coinvolta e prevenire ulteriori episodi di maltrattamenti. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo le denunce delle persone coinvolte nella situazione. La vicenda si inserisce in un quadro di interventi contro i reati di natura domestica.
Un grave caso di violenza domestica ha portato all'emissione di una misura cautelare d'urgenza a tutela della vittima. Nella serata del 12 maggio, i militari della Stazione Carabinieri di Ferentino hanno notificato a un 41enne originario di Frosinone, già noto alle Forze dell'Ordine, un decreto.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Sullo stesso argomento
Maltrattamenti in famiglia a Padova, donna aggredita in casa dal marito: arrestato un 41enne dopo aggressioniUn arresto e 3 anni e 5 mesi di reclusione, questa la conclusione di un’operazione della Polizia di Stato a Padova, dove un cittadino tunisino di 41...
Furti aggravati tra Anagni e Ferentino: 41enne ai domiciliari. I Carabinieri eseguono l'ordinanzaSi chiude il cerchio attorno a una serie di reati predatori che, negli ultimi anni, aveva destato un forte allarme sociale nel frusinate.
Si parla di: Cumulo di pene per oltre sei anni di carcere: arrestato un 49enne a Ceccano.
Maltrattamenti in famiglia. In carcere un 56enneMaltratta da mesi la compagna. Arrestato un 56enne. Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo caso di violenza in ambito familiare. Nelle ultime settimane nella provincia estense diversi gli interventi dei ... ilrestodelcarlino.it
Maltrattamenti in famiglia: il body shaming del padre sulla figlia configura il reatoLa VI sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 30780 del 15 settembre 2025, ha rigettato il ricorso di un padre confermando la relativa condanna per maltrattamenti in danno della figlia ... diritto.it