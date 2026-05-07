Maltrattamenti in famiglia a Padova donna aggredita in casa dal marito | arrestato un 41enne dopo aggressioni

A Padova, una donna è stata aggredita in casa dal marito e l'uomo, un cittadino tunisino di 41 anni, è stato arrestato. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e di aver commesso una rapina ai danni della compagna. Dopo le indagini, il tribunale ha stabilito che dovrà scontare tre anni e cinque mesi di reclusione. La vicenda si è sviluppata nelle ultime settimane, portando all'intervento delle forze dell'ordine.

Un arresto e 3 anni e 5 mesi di reclusione, questa la conclusione di un’operazione della Polizia di Stato a Padova, dove un cittadino tunisino di 41 anni è stato condannato per maltrattamenti in famiglia e rapina ai danni della compagna. L’uomo, già destinatario di misure cautelari, è stato rintracciato e arrestato in zona Arcella, dopo ripetuti episodi di violenza culminati nell’ottobre 2022 in una brutale aggressione. Maltrattamenti in famiglia a Padova Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto su disposizione della Procura della Repubblica – Ufficio Esecuzioni Penali. Il cittadino tunisino, di 41 anni, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di maltrattamenti e aveva ricevuto in passato l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Maltrattamenti in famiglia a Padova, donna aggredita in casa dal marito: arrestato un 41enne dopo aggressioni Notizie correlate Ariccia. Donna 56enne aggredita e rapinata in casa dall’ex marito. 58enne di Marino arrestato dai CarabinieriNel primo pomeriggio, una donna ha richiesto l’intervento dei Carabinieri dopo essere stata vittima di un’aggressione con conseguente rapina presso... Bergamo, tragedia in casa: donna uccisa dal marito dopo lite violentaBergamo - Intervento delle forze dell’ordine nella periferia cittadina: la vittima aveva 42 anni, il marito fermato dopo aver tentato il suicidio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Maltrattamenti in famiglia e stalking, niente assorbimento dopo la separazione; Maltrattamenti in famiglia, Codice Rosso e sospensione condizionale: vale anche per i reati pre riforma; Maltrattamenti in famiglia: arrestato 28enne a Valmontone; Maltrattamenti in famiglia, il pubblico ministero chiede una condanna esemplare. Maltrattamenti in famiglia a Padova, donna aggredita in casa dal marito: arrestato un 41enne dopo aggressioniCittadino tunisino arrestato a Padova per maltrattamenti e rapina ai danni della compagna: dovrà scontare 3 anni e 5 mesi di reclusione. virgilio.it Arrestato il 50enne accusato di maltrattamenti sulla moglie. Il figlio, giorni fa, aveva allertato i carabinieriCOPERTINO (Lecce) - È finito ai domiciliari il 50enne di Copertino con le accuse di maltrattamenti in famiglia e tentata violenza sessuale protagonista di una ... corrieresalentino.it Condanna a 5 anni di reclusione confermata in Appello a Campobasso per la vicenda della donna segregata in casa per oltre 20 anni dai parenti a Casalciprano. Il verdetto si secondo grado è arrivato stamattina per maltrattamenti e sequestro di persona, a ca - facebook.com facebook False accuse di maltrattamenti: come difendersi e quali prove servono x.com