Un amore di radio venerdì 15 maggio presentazione del libro di Stefano Lucarelli al Caffè Il Palcoscenico

Venerdì 15 maggio, alle 18 al Caffè il Palcoscenico, Stefano Lucarelli presenta il suo libro “Un amore di radio” (Provaci Ancora Bill Editore), un racconto ricco di emozioni e ricordi che racconta 50 anni di vita nelle radio libere. Con l'autore lo scrittore e speaker radiofonico Massimo Volpi e.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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