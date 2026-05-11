Un amore di radio venerdì 15 maggio presentazione del libro di Stefano Lucarelli al Caffè Il Palcoscenico
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Venerdì 15 maggio, alle 18 al Caffè il Palcoscenico, Stefano Lucarelli presenta il suo libro “Un amore di radio” (Provaci Ancora Bill Editore), un racconto ricco di emozioni e ricordi che racconta 50 anni di vita nelle radio libere. Con l'autore lo scrittore e speaker radiofonico Massimo Volpi e.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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