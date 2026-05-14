Fedriga si conferma il governatore preferito Tre presidenti del Sud fra i primi cinque

Un sondaggio ha confermato che il governatore del Nord, sostenuto dalla Lega, è il più apprezzato dagli italiani. Tra i primi cinque presidenti di Regione, tre sono del Sud, mentre due sono del Nord e rappresentano sempre la stessa forza politica. La classifica si basa sui sondaggi di opinione e riflette le preferenze degli intervistati in merito alle figure istituzionali regionali.

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Sono due governatori del Nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione. In testa, per i cittadini, Massimiliano Fedriga (foto), governatore del Friuli Venezia Giulia, con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal veneto Alberto Stefani al 58%. È quanto emerge da un sondaggio di Swg per l’Ansa. Dal sondaggio emerge anche che nei primi cinque posti ci sono tre presidenti delle regioni del Sud. Al terzo posto il presidente della Calabria Roberto Occhiuto con il 53% (+1 sul 2025), quarto Antonio Decaro in Puglia al 51% e quinto Roberto Fico in Campania al 47%. Dopo i primi cinque posti...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fedriga si conferma il governatore preferito. Tre presidenti del Sud fra i primi cinque ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Massimiliano Fedriga è il governatore più amato: tre del Sud tra i primi 5Sono due governatori del Nord, entrambi della Lega, a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione. Sondaggi politici, la classifica dei presidenti di Regione più e meno amati: vince Fedriga, bene i governatori del SudIl presidente di Regione più apprezzato dai suoi elettori è Massimiliano Fedriga, ma nei primi cinque posti troviamo ben tre governatori del Sud. Temi più discussi: Presidenti di Regione, Fedriga è il più gradito: tre governatori del Sud tra i primi cinque; Fedriga si conferma il governatore preferito. Tre presidenti del Sud fra i primi cinque; Più forte del logorio del potere: Fedriga è il numero uno dei governatori d’Italia; Tutti pazzi per Fedriga: il governatore del Fvg è il più gradito d'Italia. Sondaggio Swg: Fedriga il più amato! Massimiliano Fedriga si conferma il più gradito (65%). Tre presidenti del Sud nella top 5. Sondaggio Swg 2026 completo! Scopri di più su #BlastingNews blstg.news/e8nN/ #SondaggioSWG #Governatori #PoliticaItali x.com Fedriga si conferma il governatore preferito. Tre presidenti del Sud fra i primi cinqueSono due governatori del Nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione. In ... quotidiano.net Fedriga e Stefani sono i governatori più graditi in Italia: il Nordest in testaIl dato emerge da una rilevazione SWG diffusa dall'ANSA e conferma la centralità delle due Regioni del Nordest nel quadro politico nazionale. nordest24.it