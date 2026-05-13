Massimiliano Fedriga è il governatore più amato | tre del Sud tra i primi 5

Da today.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo recenti sondaggi, i governatori più apprezzati sono due del Nord, entrambi appartenenti alla Lega. Tra i primi cinque in classifica si trovano anche tre presidenti di Regione del Sud. I risultati mostrano una prevalenza di leader del Nord nel gradimento pubblico, con alcune posizioni occupate anche da esponenti del Sud. La classifica riflette le preferenze degli italiani nei confronti dei rappresentanti regionali.

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Sono due governatori del Nord, entrambi della Lega, a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione. In testa c'è Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal veneto Alberto Stefani al 58%. È quanto emerge da un.🔗 Leggi su Today.it

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