Federcoop Romagna | fatturato a 6,5 milioni e bonus per i dipendenti

Federcoop Romagna ha registrato un fatturato di 6,5 milioni di euro nell'ultimo periodo. La cooperativa ha annunciato un bonus per i dipendenti, senza specificare l'importo. Si sta inoltre discutendo su come l’intelligenza artificiale potrà influenzare le attività future delle cooperative nella regione. L’attuale consiglio d’amministrazione rimarrà in carica fino al 2029, senza modifiche annunciate.

? Punti chiave Come influirà l'intelligenza artificiale sul futuro delle cooperative romagnole?. Chi guiderà la società nel nuovo consiglio d'amministrazione fino al 2029?. Perché l'organico di Federcoop è cresciuto del 45% in otto anni?. Come vengono distribuiti i 280.000 euro di benefit tra i dipendenti?.? In Breve Organico cresciuto del 45% con 114 professionisti, di cui 88 donne.. Assemblea di bilancio il 20 maggio a Cesenatico con la vicepresidente Antonella Conti.. Intervento del docente Francesco Ubertini sull'impatto dell'intelligenza artificiale nelle imprese.. Servizi diversificati includono selezione personale con Randstad e certificazione di genere.🔗 Leggi su Ameve.eu

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