Nel 2026, Confindustria Romagna festeggerà il decimo anniversario dalla sua nascita, avvenuta il primo ottobre 2016. L’associazione si è formata dall’unione delle sezioni di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena. Attualmente rappresenta un comparto economico con un fatturato complessivo di circa 25 miliardi di euro e un numero di dipendenti che supera le 45.000 unità.

L'associazione celebra il decennale dell'unione tra i territori. Il presidente Riciputi: "Insieme per essere più forti, la sfida ora è la Città Romagna da un milione di abitanti" Confindustria Romagna si prepara a celebrare nel 2026 i dieci anni di attività: l’attuale associazione è nata, infatti, l'1 ottobre 2016 dall’unione delle territoriali diRavenna e Rimini, e poi di Forlì-Cesena. “Sono stati dieci anni in cui il mondo è cambiato totalmente a una velocità vertiginosa – afferma il presidente, Mario Riciputi – con un’accelerazione costante e sempre crescente. Viviamo tempi davvero incerti e complessi, ma questi anni... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Dieci anni di Confindustria Romagna: un gigante da 25 miliardi di fatturato e 45mila dipendenti

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