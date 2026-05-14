In Campania si registra un aumento dell'interesse per la partita tra Paestum e Napoli, con molte persone pronte a seguire l'evento. La città e l’area metropolitana si preparano a vivere la giornata con entusiasmo, mentre anche le zone circostanti mostrano un crescente afflusso di tifosi e visitatori. La manifestazione sportiva sta attirando attenzione su tutto il territorio regionale, creando un’atmosfera di attesa e partecipazione.

Come vivere la tappa a Napoli e nell’area metropolitana.. È tutto pronto, sale la febbre rosa in città e nell’area metropolitana, e nel resto della regione. Oggi è il grande giorno, alle 13.50 si abbasserà la bandierina dello start della Paestum – Napoli, la 6ª tappa della 109ª edizione: dai templi dell’antica Poseidonia all’abbraccio di piazza del Plebiscito della nuova città, Neapolis, un viaggio di 141 km nella Magna Grecia, nella storia, nella bellezza. Come per le precedenti edizioni, a promuovere la tappa partenopea è la Città Metropolitana di Napoli, cui quest’anno si è unita la Regione Campania, in particolare a supporto di Paestum e del Salernitano.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Febbre rosa in Campania per la Paestum–Napoli

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