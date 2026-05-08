Giro d’Italia 2026 | Napoli accoglie la tappa Paestum-Napoli

Il Giro d’Italia 2026 si avvicina e una tappa si svolgerà tra Paestum e Napoli. La manifestazione è supportata dalla Città Metropolitana di Napoli e dalla Regione Campania, che hanno collaborato per l’organizzazione, concentrandosi soprattutto sulle località di Paestum e delle zone salernitane. La corsa attraverserà queste aree, coinvolgendo le comunità locali e attirando l’attenzione sulla regione.

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Al fianco della Città Metropolitana di Napoli, quest’anno, anche la Regione Campania per il supporto alla tappa, in particolare per Paestum e il salernitano. Anche quest’anno, per la quinta volta di fila per uno storico pokerissimo del ciclismo moderno, il Giro d’Italia farà tappa a Napoli, per la frazione Paestum – Napoli, per promuovere l’eccezionale patrimonio che solo questo territorio può offrire e regalare ai 700 milioni di telespettatori di audience potenziale dei 200 Paesi collegati dai 5 continenti la possibilità di ammirare alcuni dei luoghi più belli al mondo, con un viaggio nell’incanto e nella storia. E quest’anno, accanto alla...🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Giro d’Italia 2026: Napoli accoglie la tappa Paestum-Napoli Notizie correlate Leggi anche: Giro d’Italia 2026, sesta tappa Paestum-Napoli: volata probabile, ma occhio ai finisseur Leggi anche: Giro d’Italia 2026, tappa Paestum-Napoli il 14 maggio: orari, comuni attraversati e piano traffico Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giro d’Italia 2026 – 6ªtappa: Paestum-Napoli; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 6: Percorso, orari, altimetria 14 maggio, dove vedere | Ciclismo; Giro d’Italia 2026, tappa Paestum-Napoli il 14 maggio: orari, comuni attraversati e piano traffico; Giro d’Italia 2026, sesta tappa Paestum-Napoli: volata probabile, ma occhio ai finisseur. Giro d’Italia 2026, tappa Paestum-Napoli il 14 maggio: orari, comuni attraversati e piano trafficoTutto quello che c'è da sapere sulla sesta tappa della competizione rosa, dopo la riunione operativa che si è tenuta stamattina in prefettura ... napolitoday.it Giro d’Italia 2026: la tappa Paestum–Napoli tra sport, territorio e grandi eventiLa 6ª tappa della 109ª edizione attraversa la Campania con un percorso di 141 km tra storia, cultura e valorizzazione del territorio ... ilgazzettinovesuviano.com Giro d'Italia, tappa Paestum-Napoli. Zabatta: "Legame forte tra Corsa Rosa e la Campania" facebook