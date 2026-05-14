Fdi | Perplessi sulla nomina di Modena assessore

Fratelli d’Italia di Capannori ha espresso perplessità riguardo alla recente nomina dell’architetto Stefano Modena come assessore all’Urbanistica del Comune. La formazione politica ha dichiarato di essere “perplessa ma non sorpresa” in merito alla decisione presa dall’amministrazione locale. La notizia si aggiunge a un quadro di discussioni interne alla maggioranza sulla scelta dei rappresentanti della Giunta comunale.

"Perplessi ma non sorpresi". Così Fratelli d’Italia di Capannori sulla nomina dell’architetto Stefano Modena come nuovo assessore all’Urbanistica del Comune di Capannori. "Eravamo certi – si legge in una nota – che il sindaco volesse cercare tra le proprie fila chi potesse dare continuità al modo di pensare e di agire di questa amministrazione". "Siamo, invece, perplessi, perché Stefano Modena, che dal 2005 collabora a vario titolo con la nostra amministrazione, ha sempre avuto un ruolo più o meno importante in alcuni problemi – scrivono i FDI – di urbanistica e di edilizia pubblica del nostro Comune. Dal 2005 al 2012 è stato Dirigente del...🔗 Leggi su Lanazione.it

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