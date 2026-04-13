Solofra il Circolo PD sulla nomina dell' assessore esterno Paolo Normanno | Decisione presa senza consultarsi con il Partito

A Solofra, un rappresentante del Circolo PD ha commentato la recente nomina di un assessore esterno, affermando che la decisione è stata adottata senza consultazione con il partito. La nomina, effettuata tramite un decreto sindacale, riguarda un ingegnere scelto come membro della giunta comunale. La questione ha suscitato reazioni all’interno del partito, che ha criticato la modalità con cui è stata presa la decisione.