Valerio Di Pietro verso nomina ad assessore a Napoli in giunta anche Puca

Nelle ultime ore si stanno formalizzando le nomine dei nuovi assessori della giunta comunale di Napoli, guidata dal sindaco Manfredi. Tra i possibili nomi ci sono Valerio Di Pietro e Puca, entrambi in attesa di conferma ufficiale. La composizione della giunta sarà completata nei prossimi giorni, dopo le procedure di ratifica previste dalla normativa vigente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ultime ore per la formalizzazione dei nuovi assessori della giunta di Manfredi al Comune di Napoli. Valerio Di Pietro, esponente Pd, è favorito per la carica di assessore. Di Pietro è stato indicato nei giorni scorsi in un dibattito che all’interno dei dem ha visto anche la candidatura di Gennaro Acampora, capogruppo dem in Consiglio comunale, e anche di Giuseppe Annunziata, fino a poche settimane fa segretario del Pd di Napoli. Dopo una serie di confronti a Napoli, anche con la segreteria nazionale, da Elly Schlein e Igor Taruffi, responsabile organizzazione del partito, è arrivata la designazione di Di Pietro, che già in queste ore tra oggi e domani dovrebbe avere la nomina da parte del sindaco Manfredi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Valerio Di Pietro verso nomina ad assessore a Napoli, in giunta anche Puca Notizie correlate Carlo Puca nuovo assessore comunale all’Immagine di Napoli. Assessore al Pd, i Dem non trovano un accordoCarlo Puca, giornalista, assessore a Napoli in questa ultima fase della consiliatura Manfredi: occhio ai grandi eventi come America's Cup ma anche al... Carlo Puca nuovo assessore del Comune di NapoliÈ ufficiale: la delega del Comune di Napoli alla Coppa America va Carlo Puca, giornalista, autore, regista e coordinatore regionale in Campania di... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Si è conclusa la prima edizione del Premio Pietro Greco; Coppa America, un assessore per presidiare l’area moderata; Manfredi, il rimpasto in giunta dopo la cabina di regia su Bagnoli; Valerio Antonini torna all'attacco: Il campionato è falsato, Trapani Shark non poteva essere esclusa. L'isola di Pietro 3, sesto e ultimo episodio: Valerio chiede il trasferimentoL'ultima puntata de L'Isola di Pietro andrà in onda il prossimo 22 novembre. Anche in questa terza stagione, giunta ormai a conclusione, Gianni Morandi nei panni del dottore Pietro ha saputo tenere ... it.blastingnews.com Adolfo Covelli. Serhat Durmus · About It. Tantissimi auguri a Valerio per aver scelto di vivere questa splendida esperienza a bordo della sua nuova GLE 350 DE! Un ringraziamento speciale al nostro responsabile vendite, Pietro Bonadio, che ha seguito og facebook