Fdi Bignami ad Arezzo per sostenere il candidato a sindaco Comanducci

Questa mattina ad Arezzo, in piazza Grande, si è svolto un evento organizzato da Fratelli d’Italia per sostenere il candidato a sindaco. Alla manifestazione ha partecipato il capogruppo alla Camera dei Deputati del partito, Galeazzo Bignami, che è stato accolto dal commissario comunale e da quello provinciale del partito. L’incontro ha visto la presenza di diverse persone e si è svolto in un clima di confronto e partecipazione.

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