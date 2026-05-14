Fdi Bignami ad Arezzo per sostenere il candidato a sindaco Comanducci
Questa mattina ad Arezzo, in piazza Grande, si è svolto un evento organizzato da Fratelli d’Italia per sostenere il candidato a sindaco. Alla manifestazione ha partecipato il capogruppo alla Camera dei Deputati del partito, Galeazzo Bignami, che è stato accolto dal commissario comunale e da quello provinciale del partito. L’incontro ha visto la presenza di diverse persone e si è svolto in un clima di confronto e partecipazione.
Si è svolto questa mattina ad Arezzo, nella cornice di piazza Grande, l’incontro promosso da Fratelli d’Italia che ha visto la partecipazione del capogruppo alla Camera dei Deputati, Galeazzo Bignami, accolto dal commissario comunale Mirko Latorraca insieme al commissario provinciale Nicola. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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