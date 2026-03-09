Il candidato del centrodestra è Comanducci attesa l' ufficialità FdI | E Gamurrini sarà fondamentale

Nella giornata di ieri, domenica 8 marzo, si sono tenuti incontri tra i rappresentanti della coalizione di centrodestra e i civici di Marcello Comanducci, già candidato sindaco, e Gianfrancesco Gamurrini. La candidatura di Comanducci del centrodestra è in fase di ufficializzazione. FdI ha dichiarato che Gamurrini sarà considerato un elemento chiave all’interno della strategia della coalizione.

Sarebbero maturate le condizioni per l'accordo con i partiti, superando i personalismi. Nel centrosinistra niente accordo Ceccarelli-Donati Anche nella giornata di ieri, domenica 8 marzo, si sono svolti incontri tra i partiti della coalizione di centro destra e i civici di Marcello Comanducci, già candidato sindaco e Gianfrancesco Gamurrini. La strada, come raccontato nei giorni scorsi è spianata, l'accordo sembra essere raggiunto, manca solo l'ufficialità che potrebbe arrivare a ore. Rispetto al tentativo di dialogo che c'era stato nei mesi e nelle settimane scorso le condizioni sono cambiate e hanno prodotto un terreno... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

